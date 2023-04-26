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Украина вернула из плена 42 военных: есть раненые и те, кого пытали россияне

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:18
Украина вернула из плена 42 военных: есть раненые и те, кого пытали россияне - Фото
Фото - Єрмак, Telegram

Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 42 украинских военных и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди возвращенных из плена украинцев – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.

"Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских", – сообщил Ермак.

Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых россияне пытали в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди 42 освобожденных из плена военных к ВСУ принадлежат 19, к ГПСУ – 11, ВМС – семь, Нацгвардии – двое, территориальной обороне – трое.

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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