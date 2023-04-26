Украина вернула из плена 42 военных: есть раненые и те, кого пытали россияне

Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 42 украинских военных и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Среди возвращенных из плена украинцев – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.

"Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских", – сообщил Ермак.

Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых россияне пытали в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди 42 освобожденных из плена военных к ВСУ принадлежат 19, к ГПСУ – 11, ВМС – семь, Нацгвардии – двое, территориальной обороне – трое.

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16 апреля состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить 130 украинских граждан.

6 апреля представитель госпроекта "Хочу жить" сообщил, что на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления ВСУ военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в марте был зафиксирован рекорд по количеству обращений – более 3000.

Оксана Житнюк

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