Украина вернула из плена 42 военных: есть раненые и те, кого пытали россияне
Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 42 украинских военных и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди возвращенных из плена украинцев – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.
"Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских", – сообщил Ермак.
Он отметил, что среди освобожденных есть раненые, которых россияне пытали в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.
Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди 42 освобожденных из плена военных к ВСУ принадлежат 19, к ГПСУ – 11, ВМС – семь, Нацгвардии – двое, территориальной обороне – трое.
Новость дополняется...
- 16 апреля состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить 130 украинских граждан.
- 6 апреля представитель госпроекта "Хочу жить" сообщил, что на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления ВСУ военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в марте был зафиксирован рекорд по количеству обращений – более 3000.
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