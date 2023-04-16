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Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 10:04
Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото - Фото
Фото: Telegram Андрея Ермака

Сегодня, 16 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов", – написал Ермак.

Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото

Он сообщил, что возвратились домой военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ; рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото

В этот раз благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

48 из 130 освобожденных сегодня бойцов считались пропавшими без вести.

Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.

Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.

Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото

Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото
  • 10 апреля в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военнослужащих. 
Наталія Медведєва
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