Сегодня, 16 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

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"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов", – написал Ермак.

Он сообщил, что возвратились домой военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ; рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

В этот раз благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

48 из 130 освобожденных сегодня бойцов считались пропавшими без вести.

Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.

Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.

10 апреля в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военнослужащих.

Наталія Медведєва

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