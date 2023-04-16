Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото
Сегодня, 16 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов", – написал Ермак.
Он сообщил, что возвратились домой военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ; рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.
В этот раз благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.
48 из 130 освобожденных сегодня бойцов считались пропавшими без вести.
Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.
Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.
Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.
- 10 апреля в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военнослужащих.
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