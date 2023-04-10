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В Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 16:37
В Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями - Фото
Фото - Telegram Єрмака

В Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военнослужащих. О новом большом обмене пленными сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Возвращаем домой 100 наших людей – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы", – написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что обмен был "непростым".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

В Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями

Вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому из освобожденных – 19 лет.

В частности, удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничников, 22 представителей Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 бойцов территориальной обороны.

Освобожденные из плена участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Это защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

В Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями

В Украину из плена РФ вернулись 100 военных: почти половина с ранениями или болезнями
  • Предыдущий обширный обмен пленными состоялся 7 марта. Тогда в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.
  • 3 апреля из российского плена были освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских.

Читайте также: Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям

Оксана Житнюк
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