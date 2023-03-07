Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото

В Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных. О новом большом обмене пленными сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Глава ОП сообщил, что удалось вернуть домой 130 военных, – 126 мужчин и четырех женщин. Это воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной спецслужбы транспорта.

Среди освобожденных из плена РФ – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с Азовстали.

Также удалось вернуть 35 воинов, взятых в плен на Донецком направлении, в частности в районе Бахмута и Соледара.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что большинство воинов возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену.

Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить из плена РФ 1993 украинца.

Предыдущий обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военных и один гражданский.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Официально. ВСУ предварительно назвали имя воина, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине"

Оксана Житнюк

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