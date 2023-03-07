UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 16:53
Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото - Фото
Фото – Telegram Ермака

В Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных. О новом большом обмене пленными сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ОП сообщил, что удалось вернуть домой 130 военных, – 126 мужчин и четырех женщин. Это воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной спецслужбы транспорта.

Среди освобожденных из плена РФ – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с Азовстали.

Также удалось вернуть 35 воинов, взятых в плен на Донецком направлении, в частности в районе Бахмута и Соледара.

Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что большинство воинов возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену.

Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить из плена РФ 1993 украинца.

Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото
  • Предыдущий обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военных и один гражданский.
  • Начальник ГУР Буданов сообщил, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Официально. ВСУ предварительно назвали имя воина, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война плен обмен пленные обмен пленными военнопленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 