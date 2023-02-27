Буданов: В российской плену больше людей, чем в украинском, но около 40% – гражданские

В российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

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"К сожалению, у них по количеству военнопленных больше, чем у нас. Это очень просто объясняется. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли", – сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что есть и "другая сторона, недостаточно широко известная" – около 40% удерживаемых в заложниках РФ являются гражданскими.

"Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там много женщин, к сожалению, и детей, всевозможные старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", – сказал Буданов.

На вопрос, есть ли среди пленных такие, о которых Украина просто не знает, начальник ГУР сказал, что "вероятнее всего, кто-то есть, но, поверьте, 99% понятны".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона никогда не озвучивает цифры по военнопленным. Однако он назвал количество гражданских украинцев, которых РФ удерживает в плену, – более 20 000, и это только те, чьи родственники обращались к омбудсмену.

Оксана Житнюк

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