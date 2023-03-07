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ВСУ преварительно назвали имя воина, которого расстреляли за слова "Слава Украине"

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 12:39
ВСУ преварительно назвали имя воина, которого расстреляли за слова
Воин ВСУ, которого расстреляли оккупанты

Вооруженные Силы Украины назвали имя украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами за слова "Слава Украине" после попадания в плен. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск.

Военные заявляют, что 6 марта в социальных сетях распространилась видеозапись расстрела бойца ВСУ, которого россияне убили после слов "Слава Украине". 
По предварительным данным, погибший — воин 30 отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля после боев в районе Бахмута. 

На сегодняшний день тело героя находится на временно оккупированной территории, окончательное подтверждение насчет личности может быть установлено после возвращения и проведения соответствующих экспертиз.

Командование бригады и сослуживцы воина высказали сочувствия родным и близким. 

"Месть за нашего героя будет неотвратимой", — сказано в сообщении.

Журналистка BBC София Кочмар-Тимошенко сообщила, что уже шесть членов семьи бойца подтвердили его личность на видео. 

"Следующее испытание — найти локацию и тело", — написала она. 

  • Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

Смотрите также: "Мы найдем убийц". Реакция Зеленского на расстрел россиянами пленного ВСУ – видео

Дмитро Гриниченко
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