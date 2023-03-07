ВСУ преварительно назвали имя воина, которого расстреляли за слова "Слава Украине"

Вооруженные Силы Украины назвали имя украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами за слова "Слава Украине" после попадания в плен. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что 6 марта в социальных сетях распространилась видеозапись расстрела бойца ВСУ, которого россияне убили после слов "Слава Украине".

По предварительным данным, погибший — воин 30 отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля после боев в районе Бахмута.

На сегодняшний день тело героя находится на временно оккупированной территории, окончательное подтверждение насчет личности может быть установлено после возвращения и проведения соответствующих экспертиз. Командование бригады и сослуживцы воина высказали сочувствия родным и близким. "Месть за нашего героя будет неотвратимой", — сказано в сообщении. Журналистка BBC София Кочмар-Тимошенко сообщила, что уже шесть членов семьи бойца подтвердили его личность на видео. "Следующее испытание — найти локацию и тело", — написала она. Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд. Смотрите также: "Мы найдем убийц". Реакция Зеленского на расстрел россиянами пленного ВСУ – видео

Дмитро Гриниченко

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