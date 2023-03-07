ВСУ преварительно назвали имя воина, которого расстреляли за слова "Слава Украине"
Вооруженные Силы Украины назвали имя украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами за слова "Слава Украине" после попадания в плен. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск.
На сегодняшний день тело героя находится на временно оккупированной территории, окончательное подтверждение насчет личности может быть установлено после возвращения и проведения соответствующих экспертиз.
Командование бригады и сослуживцы воина высказали сочувствия родным и близким.
"Месть за нашего героя будет неотвратимой", — сказано в сообщении.
Журналистка BBC София Кочмар-Тимошенко сообщила, что уже шесть членов семьи бойца подтвердили его личность на видео.
"Следующее испытание — найти локацию и тело", — написала она.
- Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
- Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
- Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.
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