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Россияне расстреляли украинского военнопленного за слова "Слава Украине"

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 16:17
Россияне расстреляли украинского военнопленного за слова
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях, но LIGA.net не публикует его из этических соображений.

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В сети появились кадры, как украинский боец, докуривая сигарету, сказал: "Слава Украине". После этого оккупанты открыли по нему огонь из автомата. Видео было снято на открытой лесистой местности – вероятно, украинский военнослужащий только сдался в плен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в убийство попавшего в плен человека – еще один пример того, что военные преступления культивируются в РФ и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

"А еще – это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет скрыться от нее", – заявил глава ОП.

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Оксана Житнюк
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