Ежемесячно Украина тратит по 10 000 грн на каждого пленного россиянина – Минюст

Содержание одного российского военнопленного обходится Украине в сумму около 10 000 грн ежемесячно. Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Комментируя прошлогодние данные, что содержание российского военнопленного Украине обходится в 3000 грн в месяц, заместитель министра подчеркнула, что в 2022-м тяжело было ответить на этот вопрос, потому что количество военнопленных постоянно менялось – сложно было высчитать определенную сумму.

"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Так что когда мы говорили о 3000 грн <…>, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и тому подобное", – сказала Высоцкая.

По ее словам, если говорить уже о "более-менее нормально просчитанной стоимости", сумма содержания составляет около 10 000 гривень на одного пленного в месяц – это с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами.

Содержание заключенного в СИЗО мало чем отличается – около 11 000 грн в месяц.

Омбудсмен Лубинец заявил, что украинская сторона никогда не озвучивает цифры по военнопленным. Однако он назвал количество гражданских украинцев, которых РФ удерживает в плену, – более 20 000, и это только те, чьи родственники обращались к омбудсмену.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Оксана Житнюк

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