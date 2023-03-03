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Ежемесячно Украина тратит по 10 000 грн на каждого пленного россиянина – Минюст

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 20:00
Ежемесячно Украина тратит по 10 000 грн на каждого пленного россиянина – Минюст - Фото
Пленные россияне (фото - СБУ)

Содержание одного российского военнопленного обходится Украине в сумму около 10 000 грн ежемесячно. Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Комментируя прошлогодние данные, что содержание российского военнопленного Украине обходится в 3000 грн в месяц, заместитель министра подчеркнула, что в 2022-м тяжело было ответить на этот вопрос, потому что количество военнопленных постоянно менялось – сложно было высчитать определенную сумму.

"Есть расходы на одежду, медицинское обеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Так что когда мы говорили о 3000 грн <…>, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги. Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и тому подобное", – сказала Высоцкая.

По ее словам, если говорить уже о "более-менее нормально просчитанной стоимости", сумма содержания составляет около 10 000 гривень на одного пленного в месяц – это с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами.

Содержание заключенного в СИЗО мало чем отличается – около 11 000 грн в месяц.

Оксана Житнюк
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плен пленный военнопленный Елена Высоцкая
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