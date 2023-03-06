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"Мы найдем убийц". Реакция Зеленского на расстрел россиянами пленного ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 22:28
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на убийство россиянами безоружного украинского воина за слова "Слава Украине". В вечернем видеообращении глава государства заверил, что убийцы будут найдены.

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"В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине". И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава". Всегда. Именно так будет. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала волю для Украины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине".

"Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", – заявил Зеленский.

  • Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.
Оксана Житнюк
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