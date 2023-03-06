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Расстрел безоружного пленного ВСУ. Украина начинает расследование и призывает к этому МУС

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 21:00
Расстрел безоружного пленного ВСУ. Украина начинает расследование и призывает к этому МУС - Фото
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Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего, по которому открыли огонь из автомата после его слов "Слава Украине". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что сегодня общество всколыхнуло видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека.

Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генпрокурора.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", – заявил Костин.

Кулеба заявил, что видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине", – еще одно доказательство, что эта война является геноцидом.

Глава МИД подчеркнул, что крайне необходимо, чтобы прокурор МКС Карим Хан начал немедленное расследование МКС этого военного преступления.

Читайте также: Военные преступления: Достаточно доказательств от Украины и никаких – от России – прокурор МКС

Оксана Житнюк
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