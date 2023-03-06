Расстрел безоружного пленного ВСУ. Украина начинает расследование и призывает к этому МУС

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего, по которому открыли огонь из автомата после его слов "Слава Украине". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что сегодня общество всколыхнуло видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека.

Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генпрокурора.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", – заявил Костин.

Кулеба заявил, что видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине", – еще одно доказательство, что эта война является геноцидом.

Глава МИД подчеркнул, что крайне необходимо, чтобы прокурор МКС Карим Хан начал немедленное расследование МКС этого военного преступления.

Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.

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Оксана Житнюк

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