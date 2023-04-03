Из плена вернулись еще 12 украинцев, среди них пятеро тяжелораненых – фото, видео

Из российского плена освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки Луганской области.

Также возвращены двое гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Освобожденные военные относятся к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаду, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаду, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57-му отдельному стрелковому батальону.

"24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. В то же время государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции", – говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев.

Читайте также: Разведчики ГУР спасли из плена в Сирии восемь украинцев – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.