ГУР заявило о спасении из плена в Сирии восьми украинцев: двух женщин и шестерых детей
17.03.2023, 12:28
Фото: ГУР
Главное управление разведки Минобороны заявило об освобождении из плена в Сирии восьми украинцев – двух женщин и шестерых детей. Об этом сообщает ГУР в Facebook.
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Как отмечается, сотрудники ГУР провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.
По информации ГУР, военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей – ночью 17 марта они пересекли государственную границу.
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