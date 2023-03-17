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ГУР заявило о спасении из плена в Сирии восьми украинцев: двух женщин и шестерых детей

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 12:28
ГУР заявило о спасении из плена в Сирии восьми украинцев: двух женщин и шестерых детей - Фото
Фото: ГУР

Главное управление разведки Минобороны заявило об освобождении из плена в Сирии восьми украинцев – двух женщин и шестерых детей. Об этом сообщает ГУР в Facebook.

Как отмечается, сотрудники ГУР провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.

По информации ГУР, военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей – ночью 17 марта они пересекли государственную границу.

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Наталія Медведєва
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