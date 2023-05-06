UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Нацполиции показал первый разговор с родными освобожденного из плена бойца – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 18:25
Скриншот с видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео
Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео

Глава Нацполиции Игорь Клименко опубликовал видео первого разговора с родными одного из освобожденных сегодня из российского плена защитников Мариуполя.

"Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена. И вернулся он не сам, а с женой. Поженились Илья и Катя на Азовстали. Вместе прошли плен", – рассказал Клименко.

"Бесценные моменты, четко указывающие, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила – сила защитников!" – добавил он.

  • Сегодня, 6 мая, Украина вернула из плена 42 защитника и трех защитниц "Азовстали". Все они – бойцы Нацгвардии, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 