Глава Нацполиции Игорь Клименко опубликовал видео первого разговора с родными одного из освобожденных сегодня из российского плена защитников Мариуполя.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена. И вернулся он не сам, а с женой. Поженились Илья и Катя на Азовстали. Вместе прошли плен", – рассказал Клименко.

"Бесценные моменты, четко указывающие, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила – сила защитников!" – добавил он.

Сегодня, 6 мая, Украина вернула из плена 42 защитника и трех защитниц "Азовстали". Все они – бойцы Нацгвардии, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.