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Пропавшими без вести считаются более 7000 воинов, большинство в плену РФ – уполномоченный

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 18:19
Пропавшими без вести считаются более 7000 воинов, большинство в плену РФ – уполномоченный - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (фото – depositphotos.com)

На сегодняшний день, пропавшими без вести считаются чуть больше 7000 украинских военнослужащих, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко.

Отвечая на вопрос, известно ли украинской стороне количество пропавших без вести воинов, Котенко ответил: "Цифра такая действительно есть, она чуть больше 7000. И мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные. Я думаю, что этот процент гораздо больше по без вести пропавшим, он где-то 60-65%. Это уже такая есть статистика у нас. Это живые люди, которые находятся в плену. Другие, к сожалению, – это погибшие люди".

Котенко сказал, что украинская сторона проводит беседы с бойцами, освобожденными из плена РФ, и они рассказывают, где именно находились, какое количество людей видели. Благодаря этому у украинской стороны есть понимание, сколько военных сейчас РФ удерживает в плену.

  • На начало ноября 2022 года Котенко озвучивал такое же количество пропавших без вести – около 7000 человек.
  • В конце февраля начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.
  • Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает.

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Оксана Житнюк
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