В Украине пропавшими без вести считаются около 7000 человек – Минобороны

В Украине пропавшими без вести считаются около 7000 человек. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Маляр отметила, что любые цифры, которые выходят непосредственно из зоны боевых действий, всегда находятся в состоянии уточнения.

"Потому что командиры, которые должны давать все данные по погибшим, по пропавшим без вести, – в первую очередь заняты боевыми действиями. И эта информация, во-первых, иногда передается с опозданием, во-вторых, иногда физически нет возможности точно определить те или иные цифры. Поэтому есть для начала условные методики подсчета, а потом все эти цифры уточняются", – пояснила замминистра.

Она сообщила, что на сегодня, по данным, который озвучил уполномоченный по вопросам без вести пропавших Олег Котенко, – около 7000 пропавших.

20 октября Украина и Швейцария подписали договор об усилении сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести.

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Наталія Медведєва

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