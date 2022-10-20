UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария поможет Украине в поиске пропавших без вести

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 19:39
Швейцария поможет Украине в поиске пропавших без вести - Фото
Фото - ОП

Украина и Швейцария подписали договор об усилении сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что Швейцария поможет Украине с закупкой специфических химических реактивов, необходимых для идентификации погибших.

Также международные партнеры помогут в оснащении региональных представительств украинского офиса уполномоченного по пропавшим без вести.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2022-2023 годах планируется поставка специального оборудования, которое будет способствовать работе государственного экспертно-криминалистического центра.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко отметил, что международная поддержка Украине в этой сфере сейчас очень необходима, и благодаря ей удастся ускорить процесс поиска людей.

  • В июле в МВД анонсировали создание ДНК-базы в Украине и заявили, что на период действия военного положения сдача ДНК-данных будет обязательной для военных и правоохранителей.

Читайте также: Интервью | На связи с потусторонним миром. Как ищут без вести пропавших на войне

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропавшие без вести Швейцария
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 