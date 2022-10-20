Швейцария поможет Украине в поиске пропавших без вести

Украина и Швейцария подписали договор об усилении сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Сообщается, что Швейцария поможет Украине с закупкой специфических химических реактивов, необходимых для идентификации погибших.

Также международные партнеры помогут в оснащении региональных представительств украинского офиса уполномоченного по пропавшим без вести.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2022-2023 годах планируется поставка специального оборудования, которое будет способствовать работе государственного экспертно-криминалистического центра.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко отметил, что международная поддержка Украине в этой сфере сейчас очень необходима, и благодаря ей удастся ускорить процесс поиска людей.

В июле в МВД анонсировали создание ДНК-базы в Украине и заявили, что на период действия военного положения сдача ДНК-данных будет обязательной для военных и правоохранителей.

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Оксана Житнюк

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