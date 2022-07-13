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Военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные – МВД

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 23:49
Военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные – МВД - Фото
ДНК (иллюстрация – depositphotos.com)

В Украине будет создана ДНК-база, и на период действия военного положения сдача ДНК-данных будет обязательной для военных и правоохранителей. Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко.

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Бондаренко рассказал, что эта история не нова – в Украине при МВД есть 13 соответствующих лабораторий, но они использовались ранее только в рамках расследования уголовных дел.

Теперь же будет обязательная (за счет государства) и добровольная (платная) регистрация геномной информации человека. В реестр сейчас обязательно вносятся данные тех, кто привлекается к уголовной ответственности, а также в отношении кого уже есть приговор суда. 

Замминистра внутренних дел подчеркнул, что новым законом предусмотрен на период действия военного положения сбор ДНК-данных у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов – тех "рисковых" категорий, которые сегодня несут потери из-за войны России против Украины. ДНК-база поможет идентифицировать погибших.

Он отметил, что данные военных и правоохранителей не будут сразу вноситься в реестр ДНК. Они будут храниться в личных делах, их будут  использовать только при необходимости.

  • 9 июля 2022 года Верховная Рада приняла закон о государственной регистрации геномной информации человека. Это нужно для идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения, розыска пропавших без вести, идентификации неопознанных трупов, останков и частей тела.
Оксана Житнюк
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