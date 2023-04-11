Обмен пленными. РФ отказывается забирать некоторых своих граждан: омбудсмен назвал имена

Россия уже несколько месяцев отказывается от возвращения в РФ ряда граждан в рамках обмена военнопленными. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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"РФ не хочет возвращения домой собственных граждан! Россия демонстрирует, как "ценит" и "беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не заботится о том, чтобы вернуть на территорию РФ своих граждан", – заявил Лубинец.

По его словам, в течение двух месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан. Он назвал некоторые имена "людей, которых не ждут в своей стране": Будка Игорь Алексеевич, Елетин Денис Александрович, Олейников Александр Алексеевич и Таксюр Яков Ильич.

"Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны и она не стремится вернуть их домой", – заявил Лубинец.

Омбудсмен призвал родителей и родственников находящихся в Украине граждан обращаться на горячую линию 0800501720, на электронную почту [email protected] или по адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008.

В конце февраля начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает.

6 апреля представитель госпроекта "Хочу жить" сообщил, что на фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления ВСУ военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в марте был зафиксирован рекорд по количеству обращений – более 3000.

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Оксана Житнюк

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