Впервые в истории омбудсмена исключили из европейской сети омбудсменов

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова исключена из Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI). Сегодня состоялось соответствующее голосование. Об этом сообщил участвовавший в голосовании омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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"Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – написал он.

Основанием для проведения голосования, по словам Лубинца, стало то, что омбудсмен РФ осуществляла свою деятельность способом и вопреки целям, определенным уставом ENNHRI.

Во время своего выступления Москалькова заявила о выходе из сети, "наверняка предвкушая негативный результат голосования для их институции", отметил Лубинец.

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Вадим Ребрина

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