UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые в истории омбудсмена исключили из европейской сети омбудсменов

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 16:24
Впервые в истории омбудсмена исключили из европейской сети омбудсменов - Фото
Татьяна Москалькова (фото - скриншот видео)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова исключена из Европейской сети национальных институций по правам человека (ENNHRI). Сегодня состоялось соответствующее голосование. Об этом сообщил участвовавший в голосовании омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – написал он.

Основанием для проведения голосования, по словам Лубинца, стало то, что омбудсмен РФ осуществляла свою деятельность способом и вопреки целям, определенным уставом ENNHRI.

Во время своего выступления Москалькова заявила о выходе из сети, "наверняка предвкушая негативный результат голосования для их институции", отметил Лубинец.

Читайте также: В России жалуются, что членов ее делегации не пускают в Австрию на спецкомитет ООН

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
омбудсмен татьяна москалькова ENNHRI
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 