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В России жалуются, что членов ее делегации не впускают в Австрию на спецкомитет ООН

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 13:53
В России жалуются, что членов ее делегации не впускают в Австрию на спецкомитет ООН - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Большинству членов российской делегации, включая представителей Минюста РФ, не выдали визы для участия в сессии спецкомитета ООН в Вене. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Россия выразила протест, в российской делегации этот шаг Австрии назвали актом политического давления", – говорится в сообщении.

Ни ООН, ни МИД Австрии пока не прокомментировали эту информацию.

  • 4 апреля Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране.

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Вадим Ребрина
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ООН виза вена
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