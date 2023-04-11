В России жалуются, что членов ее делегации не впускают в Австрию на спецкомитет ООН

Большинству членов российской делегации, включая представителей Минюста РФ, не выдали визы для участия в сессии спецкомитета ООН в Вене. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Россия выразила протест, в российской делегации этот шаг Австрии назвали актом политического давления", – говорится в сообщении.

Ни ООН, ни МИД Австрии пока не прокомментировали эту информацию.

4 апреля Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране.

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Вадим Ребрина

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