В России жалуются, что членов ее делегации не впускают в Австрию на спецкомитет ООН
11.04.2023, 13:53
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
Большинству членов российской делегации, включая представителей Минюста РФ, не выдали визы для участия в сессии спецкомитета ООН в Вене. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
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"Россия выразила протест, в российской делегации этот шаг Австрии назвали актом политического давления", – говорится в сообщении.
Ни ООН, ни МИД Австрии пока не прокомментировали эту информацию.
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