Комиссия ООН по расследованию военных преступлений России в Украине продолжит работу
04.04.2023, 20:11
МИД Украины (Фото: depositephotos.com)
Независимой международной комиссии ООН, которая расследует военные преступления России в Украине, продлили мандат еще на год. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
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МИД приветствовал одобрение Советом ООН по правам человека резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".
Согласно этой резолюции на один год продлен мандат Независимой международной комиссии ООН для продолжения расследования всех нарушений международного права в сфере прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений в контексте российской вооруженной агрессии против Украины.
- 16 марта глава комиссии ООН Эрик Месе сказал, что его команда пока не обнаружила доказательств геноцида со стороны РФ в Украине. Однако он отметил, что специалисты продолжают изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" по поводу возможного геноцида.
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