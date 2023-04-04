Комиссия ООН по расследованию военных преступлений России в Украине продолжит работу

Независимой международной комиссии ООН, которая расследует военные преступления России в Украине, продлили мандат еще на год. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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МИД приветствовал одобрение Советом ООН по правам человека резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".

Согласно этой резолюции на один год продлен мандат Независимой международной комиссии ООН для продолжения расследования всех нарушений международного права в сфере прав человека, международного гуманитарного права и связанных с ними преступлений в контексте российской вооруженной агрессии против Украины.

16 марта глава комиссии ООН Эрик Месе сказал, что его команда пока не обнаружила доказательств геноцида со стороны РФ в Украине. Однако он отметил, что специалисты продолжают изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" по поводу возможного геноцида.

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Наталія Медведєва

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