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"Звонок Путину", изнасилования, казни и кастрации: отчет ООН о военных преступлениях РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 20:49
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

В отчете независимой международной комиссии ООН по расследованию события в Украине подробно описываются совершенные российскими оккупантами военные преступления, в том числе пытки, изнасилования, убийства гражданских и прочее. Доклад на 18 страниц был опубликован сегодня, 16 марта.

В отчете приводятся многочисленные примеры конкретных эпизодов, совершенных россиянами военных преступлений.

"Собранные доказательства свидетельствуют о широко распространенной практике массовых казней в 17 населенных пунктах Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областей – с наибольшим количеством в Киевской области, в том числе в городе Буча. Комиссия подтвердила казнь 65 мужчин, двух женщин и 14-летнего мальчика", – сказано в отчете.

В комиссии подчеркнули, что некоторые жертвы были найдены со связанными руками или ногами. Согласно медицинским записям и фотографиям, наиболее распространенным способом убийства был выстрел в голову с близкого расстояния.

Также комиссия нашла достаточно доказательств о случаях расстрела россиянами эвакуационных авто.

"Нападения произошли, когда гражданские лица пытались эвакуироваться или выполняли рутинную деятельность. Во всех случаях потерпевшие были в гражданском, без оружия, передвигались на гражданских автомобилях, некоторые были с табличками "Дети" на окнах", – сказано в отчете.

В комиссии рассказали о созданных россиянами местах лишения свободы: "Камеры были переполнены, людей заставляли спать на полу или по очереди. Иногда мужчин, женщин и детей держали вместе. [Людям] не хватало света и вентиляции, было тяжело дышать, сообщалось об отсутствии обогрева при минусовых температурах. Санитарные условия были ненадлежащими, иногда с ведрами или бутылками в качестве туалета и с ограниченными или отсутствующими возможностями помыться. В одном случае десять пожилых людей погибли в результате нечеловеческих условий в школьном подвале, в то время как другие задержанные, в том числе дети, должны были находиться в одном помещении с телами умерших".

В отчете описывается, как россияне пытали украинцев: "…Избиения прикладами автоматов или дубинками, пытки электрошокером, изнасилования и длительное пребывание на холоде. В некоторых случаях за пытками следовали казни <…> Одним из методов пыток были удары током с помощью полевого телефона "Тапик", подключенного к электрическому кабелю с зажимами, прикрепленным к ступням, пальцам или мужским половым органам. Злоумышленники назвали это "звонком Ленину" или "звонком Путину". Другие методы включали подвешивание задержанных к потолку со связанными руками, в так называемую "позу попугая", удушение кабелями, удушение полиэтиленовыми пакетами или противогазами, изнасилование и другие формы сексуального насилия. Жертвы стали свидетелями смерти созаключенных после жестоких пыток".

Комиссия задокументировала случаи сексуального насилия с участием женщин, мужчин и детей в возрасте от четырех до 82 лет в девяти областях Украины и в РФ.

"Членов семьи, в том числе детей, иногда заставляли смотреть, как преступники насилуют их родных <…> Изнасилования совершались под дулом пистолета, с крайней жестокостью и с актами пыток, например, избиением и удушением. Преступники иногда угрожали убить жертву или ее семью, если она сопротивлялась. В некоторых случаях несколько солдат насиловали одну и ту же жертву, или изнасилование одного и того же потерпевшего было совершено несколько раз. В одном случае жертва была беременна и умоляла солдат пощадить ее. Через несколько дней у нее случился выкидыш".

Комиссия также проанализировала видео, на котором российские военные кастрировали, а затем расстреляли пленного украинского солдата.

  • Глава комиссии ООН Эрик Месе сказал, что его команда пока не обнаружила доказательств геноцида со стороны РФ в Украине. Однако он отметил, что специалисты продолжают изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" по поводу возможного геноцида.
Оксана Житнюк
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ООН война геноцид военное преступление
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