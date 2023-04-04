Угроза национальной безопасности – Литва запретила россиянам покупать недвижимость
4 апреля Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает Delfi.
Запрет вступит в силу третьего мая и продлится до второго мая 2024 года. Закон не будет касаться россиян, имеющих право на проживание в Литве. При необходимости правительство может продлить срок действия ограничений.
Также Сейм принял, что Литва не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси. Те из них, у кого уже есть виза, будут проходить дополнительные расширенные индивидуальные проверки на границе. Таким образом будут определять, представляют ли эти люди угрозу национальной безопасности Литвы.
Без изменений для россиян и беларусов осталась процедура приема в гражданство Литвы. Граждане Беларуси будут получать вид на жительство по старой процедуре.
Законопроект был представлен в середине марта 2023 года. Во время его презентации заместитель министра иностранных дел Литвы Юргита Нелюпсиене отметила, что большинство россиян поддерживают агрессивные военные действия своего государства и должны нести ответственность за это.
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