Угроза национальной безопасности – Литва запретила россиянам покупать недвижимость

4 апреля Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает Delfi.

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Запрет вступит в силу третьего мая и продлится до второго мая 2024 года. Закон не будет касаться россиян, имеющих право на проживание в Литве. При необходимости правительство может продлить срок действия ограничений.

Также Сейм принял, что Литва не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси. Те из них, у кого уже есть виза, будут проходить дополнительные расширенные индивидуальные проверки на границе. Таким образом будут определять, представляют ли эти люди угрозу национальной безопасности Литвы.

Без изменений для россиян и беларусов осталась процедура приема в гражданство Литвы. Граждане Беларуси будут получать вид на жительство по старой процедуре.

Законопроект был представлен в середине марта 2023 года. Во время его презентации заместитель министра иностранных дел Литвы Юргита Нелюпсиене отметила, что большинство россиян поддерживают агрессивные военные действия своего государства и должны нести ответственность за это.

Ранее Сейм Литвы призвал страны Евросоюза и НАТО на международном уровне признать Россию государством-террористом.

"Создать очередную волну напряженности и дестабилизации в Европе", – МИД Литвы отреагировал на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси.

Литва обещает предоставить Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут антидроновые средства.

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Артем Джеріпа

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