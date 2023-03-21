Литва призывает на международном уровне признать Россию террористическим государством

Сейм Литвы призывает страны Евросоюза и НАТО на международном уровне признать Россию государством-террористом. Об этом сообщили в парламенте страны в Twitter и в издании Notimerica.

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10 мая 2022 года литовское правительство единогласно поддержало резолюцию, признавшую войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

21 марта 2023 года парламентарии Литвы призвали к этому же шагу международное сообщество.

"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию "Об ограничении влияния террористической России" и призывает своих союзников, а именно страны-члены ЕС и страны-члены НАТО максимально активизировать свои усилия для инициирования всеобъемлющей международной изоляции РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за такое постановление единогласно проголосовали 114 депутатов.

Литовские депутаты призывают своих западных союзников применить все имеющиеся у них механизмы для постепенной и всеобъемлющей изоляции России. В частности, предлагается начать с прекращения членства РФ в международных организациях типа ООН.

В резолюции также содержится призыв о привлечении к уголовной ответственности партии Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, а их членов предлагается включить в санкционные списки ЕС.

14 марта 2023 года сейм Литвы признал Группу Вагнера террористической организацией.

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Мілана Головань

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