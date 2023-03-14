"Угроза безопасности". Литва признала группу Вагнера террористической организацией

Сейм Литвы признал российскую группу Вагнера террористической организацией, приняв соответствующую резолюцию. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.

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В документе сказано, что террористы Вагнера представляют угрозу безопасности общества и государства, Литва осудила использование подобных формирований, которые созданы Кремлем.

За резолюцию единогласно проголосовали 117 парламентариев.

""Они совершают систематические, тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму", — говорится в заявлении.

Постановление говорит, что формальный собственник группы Вагнера Евгений Пригожин является теневым инструментом Кремля.

Резолюция предлагает другим странам также признать вагнеровцев террористами на официальном уровне.

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Дмитро Гриниченко

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