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"Угроза безопасности". Литва признала группу Вагнера террористической организацией

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 14:42
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Сейм Литвы признал российскую группу Вагнера террористической организацией, приняв соответствующую резолюцию. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.

В документе сказано, что террористы Вагнера представляют угрозу безопасности общества и государства, Литва осудила использование подобных формирований, которые созданы Кремлем.
За резолюцию единогласно проголосовали 117 парламентариев. 

""Они совершают систематические, тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму", — говорится в заявлении. 

Постановление говорит, что формальный собственник группы Вагнера Евгений Пригожин является теневым инструментом Кремля. 

Резолюция предлагает другим странам также признать вагнеровцев террористами на официальном уровне. 

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Дмитро Гриниченко
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