"Угроза безопасности". Литва признала группу Вагнера террористической организацией
14.03.2023, 14:42
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)
Сейм Литвы признал российскую группу Вагнера террористической организацией, приняв соответствующую резолюцию. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.
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В документе сказано, что террористы Вагнера представляют угрозу безопасности общества и государства, Литва осудила использование подобных формирований, которые созданы Кремлем.
За резолюцию единогласно проголосовали 117 парламентариев.
""Они совершают систематические, тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму", — говорится в заявлении.
Постановление говорит, что формальный собственник группы Вагнера Евгений Пригожин является теневым инструментом Кремля.
Резолюция предлагает другим странам также признать вагнеровцев террористами на официальном уровне.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Пригожину, а также обещает привлечь к ответственности и рядовых вагнеровцев.
- 8 февраля разведка Эстонии высказала мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются это делать.
- Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW.
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