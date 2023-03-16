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Литва передает Украине пакет военной помощи с артиллерийскими боеприпасами калибра 155 мм

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 17:53
Литва передает Украине пакет военной помощи с артиллерийскими боеприпасами калибра 155 мм - Фото
Арвидас Анушаускас (фото - ЕРА)

Литва предоставит Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы калибра 155 мм. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", – написал Анушаускас.

Он подчеркнул, что общая стоимость предоставленной Литвой военной поддержки вскоре достигнет 450 млн евро.

На вчерашнем заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Литвы также объявил, что его страна выделит 3 млн евро в международный фонд на закупку тяжелого вооружения для Украины и 1 млн евро – в целевой фонд НАТО на нелетальную поддержку.

В 2023 году Литва планирует принять до 400 украинских военнослужащих на лечение и до 1200 – на реабилитацию. Также Литва помогает с обучением военных.

"Агрессор еще не побежден. Поэтому мы должны еще больше сосредоточиться на поддержке украинцев. Если мы хотим мира в Европе, нам нужно еще больше инвестировать в оборону. Как украинскую, так и свою. Другого пути нет", – сказал Анушаускас на Рамштайне-10.

  • Сегодня стало известно, что Германия поставила ВСУ очередной пакет военной помощи, в который вошли 155 мм снаряды и ракеты для MARS II. Берлин еще передаст ВСУ ракеты Iris-T SLM и 155 мм снаряды.
  • Эстония объявила об очередном пакете военной помощи: в него войдет снайперское оружие и оборудование для спецподразделений.
  • Глава МИД Кулеба заявил, что главным приоритетом для Украины сейчас является увеличение поставок артиллерийских снарядов, и Украина "достает" их из разных стран – даже не входящих в антикремлевскую коалицию.

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Оксана Житнюк
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