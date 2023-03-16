Германия передала Украине еще ракеты для MARS II и Iris-T, снаряды 155 мм – список

Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли 155 мм снаряды и ракеты для MARS II, и передаст ВСУ еще ракеты Iris-T SLM и 155 мм снаряды. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.

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В новом пакете:

→ 5000 снарядов калибра 155 мм (ранее: 18 500);

→ 155-мм высокоточные боеприпасы (неизвестное количество снарядов);

→ боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (неизвестное количество ракет);

→ два автопогрузчика (ранее: шесть);

→ четыре мобильные антенно-мачтовые системы (ранее: 30);

→ 500 пистолетов SFP9;

→ два ангарных тента;

→ 25 генераторов (ранее поставлено 270).

Также в Берлине напомнили, что готовится к передаче или уже в процессе:

→ 5330 снарядов калибра 155 мм (было: 1020);

→ ракеты Iris-T SLM (неизвестное количество ракет).

16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойных поставках боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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