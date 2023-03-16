Шольц: Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить постоянные поставки
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойных поставках боеприпасов. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, цитирует его Spiegel.
По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы для войны, так как в поставках сегодня есть перебои.
Он отметил, что особенно важно обеспечить быстрые поставки боекомплекта.
Шольц заявил, что цель глав государств и правительств Европейского союза — это достижение еще более качественных и непрерывных поставок.
"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", — сказал канцлер.
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.
- В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.
Читайте также: Лидер партии Шольца: Для Украины важно, чтобы оружие производилось в Европе и шло на фронт
Комментарии