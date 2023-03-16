Шольц: Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить постоянные поставки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойных поставках боеприпасов. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, цитирует его Spiegel.

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По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы для войны, так как в поставках сегодня есть перебои.

Он отметил, что особенно важно обеспечить быстрые поставки боекомплекта.

Шольц заявил, что цель глав государств и правительств Европейского союза — это достижение еще более качественных и непрерывных поставок.

"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", — сказал канцлер.

7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.

В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.

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Дмитро Гриниченко

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