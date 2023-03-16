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Шольц: Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить постоянные поставки

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:19
Шольц: Украине срочно нужны боеприпасы, Германия поможет обеспечить постоянные поставки - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойных поставках боеприпасов. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, цитирует его Spiegel.

По его словам, Украине срочно нужны боеприпасы для войны, так как в поставках сегодня есть перебои.

Он отметил, что особенно важно обеспечить быстрые поставки боекомплекта. 

Шольц заявил, что цель глав государств и правительств Европейского союза — это достижение еще более качественных и непрерывных поставок.

"Германия готова открыть свои закупочные проекты и для других государств-членов. Мы продолжим работать с европейскими партнерами, чтобы Украина получала оружие и технику, чтобы выстоять и защитить себя. Для этого заключены контракты с промышленностью", — сказал канцлер.

Читайте также: Лидер партии Шольца: Для Украины важно, чтобы оружие производилось в Европе и шло на фронт

Дмитро Гриниченко
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Германия боеприпасы война евросоюз военная помощь олаф шольц
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