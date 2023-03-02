Путин готов вести переговоры с пистолетом у виска. Победы России в войне не будет — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов вести переговоры, а Россия все еще рассчитывает на военную победу в Украине. Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, цитирует его Zeit.

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По его словам, о навязанном Украине мире не может быть и речи не только по моральным соображениям, но также из-за принципов безопасности Европы и всего мира.

"Было бы фатальным поощрением для агрессора, если бы нарушение международного права и европейского мирного порядка было вознаграждено", — сказал канцлер.

Он отметил, что Россия все еще считает, что сможет одержать военную победу, но этого не произойдет, так как союзники продолжают поддерживать Украину.

Шольц подчеркнул, что Путин ошибается, когда думает, что время играет на него, и чем раньше диктатор поймет, что он не добьется своих целей, тем больше шансов на прекращение войны.

"Ничто не указывает на то, что Путин готов вести переговоры о возврате к таким принципам и справедливом мире. Но применимо следующее: Вы не можете вести переговоры с пистолетом у виска — кроме как о собственном подчинении", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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