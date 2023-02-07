UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

До конца февраля Украине передадут еще управляемых ракет для ПВО и пять Gepard – Писториус

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 21:33
До конца февраля Украине передадут еще управляемых ракет для ПВО и пять Gepard – Писториус - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

До конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Handelblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Германия и другие партнеры в Европе и за ее пределами продолжат твердо стоять на стороне Украины в будущем. И мы продолжим поддерживать ее всем необходимым", – сказал Писториус.

До конца месяца, по его словам, Украина получит дополнительные управляемые ракеты для ПВО, пять зенитных танков Gepard и еще пять инженерных (саперных) танков Dachs.

В марте будут доставлены пять танков-мостоукладчиков Biber, добавил Писториус.

Читайте также: Резников встретился с Писториусом, обещает много позитивных новостей – итоги встречи

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия пво военная помощь Gepard борис писториус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 