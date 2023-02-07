До конца февраля Украине передадут еще управляемых ракет для ПВО и пять Gepard – Писториус

До конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Handelblatt.

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"Не должно быть никаких сомнений в том, что Германия и другие партнеры в Европе и за ее пределами продолжат твердо стоять на стороне Украины в будущем. И мы продолжим поддерживать ее всем необходимым", – сказал Писториус.

До конца месяца, по его словам, Украина получит дополнительные управляемые ракеты для ПВО, пять зенитных танков Gepard и еще пять инженерных (саперных) танков Dachs.

В марте будут доставлены пять танков-мостоукладчиков Biber, добавил Писториус.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

7 февраля правительство Германии подтвердило поставки танков Leopard 1A5 Украине.

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Наталія Медведєва

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