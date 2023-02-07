Резников встретился с Писториусом, обещает много позитивных новостей – итоги встречи
Сегодня, 7 февраля, в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с главой Минобороны Алексеем Резниковым. Резников подвел итоги встречи.
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"Первое. И действительно, главное. Скоро будет много позитивных новостей", – написал министр обороны.
Резников сообщил, что они с Писториусом обсудили варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности, для систем противовоздушной обороны.
"Третье. Обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее после победы", – продолжил глава Минобороны.
Резников подчеркнул – нет сомнений, что Германия и в будущем будет стоять на стороне Украины.
Он сообщил, что вместе с Писториусом сегодня провожали украинских военных для проведения подготовки на Leopard 2.
Резников подтвердил, что правительство Германии уже приняло решение о поставках Украине также танков Leopard 1.
"Этих танков к лету будет 20-25, к концу года — около 80, и в течение 2024 года — более 100 танков Leopard 1. Это минимум три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение", – рассказал Резников.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.
- По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
- 3 февраля немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
- Ранее сегодня немецкие СМИ сообщили, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу ВСУ 178 танков Leopard 1.
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