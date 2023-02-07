Резников встретился с Писториусом, обещает много позитивных новостей – итоги встречи

Сегодня, 7 февраля, в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с главой Минобороны Алексеем Резниковым. Резников подвел итоги встречи.

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"Первое. И действительно, главное. Скоро будет много позитивных новостей", – написал министр обороны.

Резников сообщил, что они с Писториусом обсудили варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности, для систем противовоздушной обороны.

"Третье. Обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее после победы", – продолжил глава Минобороны.

Резников подчеркнул – нет сомнений, что Германия и в будущем будет стоять на стороне Украины.

Он сообщил, что вместе с Писториусом сегодня провожали украинских военных для проведения подготовки на Leopard 2.

Резников подтвердил, что правительство Германии уже приняло решение о поставках Украине также танков Leopard 1.

"Этих танков к лету будет 20-25, к концу года — около 80, и в течение 2024 года — более 100 танков Leopard 1. Это минимум три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение", – рассказал Резников.

Наталія Медведєва

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