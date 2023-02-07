Германия одобрила поставку Украине 178 танков Leopard 1 – Spiegel

Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу ВСУ 178 танков Leopard 1. Об этом сообщает Spiegel.

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Как сообщает издание, в итоге Германия поставит Украине значительно больше танков Leopard 1, чем ранее предполагалось - Федеральный совет безопасности ФРГ разрешил отправку в Украину 178 единиц.

По информации Spiegel, первые поставки должны быть проведены этим летом, но основной объем военной помощи дойдет до ВСУ не раньше начала 2024 года.

Официальное заявление об этом пакете военной помощи ожидается позднее.

Ранее сегодня сообщалось, что Украина может получить от Германии 187 танков Leopard 1 после того, как они будут отремонтированы.

Сергій Бережний

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