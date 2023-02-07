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ВСУ могут получить от Германии 187 танков Leopard 1, но нужен ремонт – Business Insider﻿

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 15:16
ВСУ могут получить от Германии 187 танков Leopard 1, но нужен ремонт – Business Insider﻿ - Фото
Танки Leopard 1 (фото — kmweg.com)

Украина может получить от Германии 187 танков Leopard 1, но многие из них нуждаются в ремонте. Об этом сообщает Business Insider.

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По информации издания, немецкое правительство дало зеленый свет на экспорт 187 Leopard 1 от компаний немецкого оборонно-промышленного комплекса Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 принадлежат Rheinmetall, 99 – FFG.

Журналисты утверждают, что это решение должно быть официально озвучено сегодня, 7 февраля.

Ссылаясь на источники в правительственных кругах, издание сообщает, что финансирование ремонта этих танков пока не обеспечено. Это должно быть окончательно выяснено только в ближайшие несколько недель.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что в Германии есть 29 "хорошо отремонтированных" танков Leopard 1.

Оксана Житнюк
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Германия танк военная помощь Leopard 1
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