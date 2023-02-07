ВСУ могут получить от Германии 187 танков Leopard 1, но нужен ремонт – Business Insider
Украина может получить от Германии 187 танков Leopard 1, но многие из них нуждаются в ремонте. Об этом сообщает Business Insider.
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По информации издания, немецкое правительство дало зеленый свет на экспорт 187 Leopard 1 от компаний немецкого оборонно-промышленного комплекса Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 принадлежат Rheinmetall, 99 – FFG.
Журналисты утверждают, что это решение должно быть официально озвучено сегодня, 7 февраля.
Ссылаясь на источники в правительственных кругах, издание сообщает, что финансирование ремонта этих танков пока не обеспечено. Это должно быть окончательно выяснено только в ближайшие несколько недель.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что в Германии есть 29 "хорошо отремонтированных" танков Leopard 1.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.
- По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
- 3 февраля немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
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