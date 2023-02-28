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Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2023 году. Они могли прикрывать Берлин

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 16:54
Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2023 году. Они могли прикрывать Берлин - Фото
Система ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя Rheinmetal Армин Паппергер, передает The Wall Street Journal.

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По его словам, две системы Skynex были заказаны правительством канцлера Олафа Шольца на сумму около 200 млн евро.

Он отметил, что комплексы будут отправлены в Украину в 2023 году. 

Паппергер подчеркнул, что системы использовались бы для прикрытия Берлина, если бы не военная помощь ФРГ Украине. 

СПРАВКА. Skynex — зенитно-артиллерийский комплекс разработан на производстве компании Rheinmetall. Система была представлена в ноябре 2021 года. Относится к системам ПВО малого радиуса действия по типу германских зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

Система продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов. Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы программированного подрыва AHEAD, которые значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами. Эти боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле. Skynex включает систему управления и контроля Oerlikon Skymaster — универсальное решение для командования и управления, значительно расширяющее возможности наземной ПВО. По сравнению с другими Skynex имеет важное преимущество: в то время как цена за ракету IRIS-T составляет от 300 000 до 500 000 евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4000 евро.

  • 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
  • 18 октября в ВСУ заявили, что IRIS-T уже заступила на боевое дежурство в Украине и показала первые результаты.
  • Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе заявил, что восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной.

Читайте также: В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы ПРО IRIS-T 

Дмитро Гриниченко
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Германия война пво военная помощь Skynex
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