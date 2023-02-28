Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2023 году. Они могли прикрывать Берлин
Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя Rheinmetal Армин Паппергер, передает The Wall Street Journal.
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По его словам, две системы Skynex были заказаны правительством канцлера Олафа Шольца на сумму около 200 млн евро.
Он отметил, что комплексы будут отправлены в Украину в 2023 году.
Паппергер подчеркнул, что системы использовались бы для прикрытия Берлина, если бы не военная помощь ФРГ Украине.
Система продемонстрировала свою способность поражать небольшой рой из малых воздушных дронов. Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы программированного подрыва AHEAD, которые значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами. Эти боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле. Skynex включает систему управления и контроля Oerlikon Skymaster — универсальное решение для командования и управления, значительно расширяющее возможности наземной ПВО. По сравнению с другими Skynex имеет важное преимущество: в то время как цена за ракету IRIS-T составляет от 300 000 до 500 000 евро, уничтожение воздушной цели с Skynex может стоить около 4000 евро.
- 11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
- 18 октября в ВСУ заявили, что IRIS-T уже заступила на боевое дежурство в Украине и показала первые результаты.
- Министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе заявил, что восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной.
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