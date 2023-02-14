UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы ПРО IRIS-T

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:22
В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы ПРО IRIS-T - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T. Об этом перед встречей в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил журналистам глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В течение следующих месяцев. Но это зависит в том числе от логистических возможностей оборонной индустрии", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о сроках поставки.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.
  • 11 октября 2022 г. Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
  • 18 октября в ВСУ заявили, что IRIS-T уже встала на боевое дежурство в Украине и показала первые результаты.
  • Министр обороны США Ллойд Остин сегодня в Брюсселе заявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной.

Читайте также: Германия просит Швецию передать Украине пусковые установки для IRIS-T и ракеты – Bloomberg

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рамштайн IRIS-T борис писториус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 