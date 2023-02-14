В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы ПРО IRIS-T

В ближайшие месяцы Германия поставит Украине еще две системы противоракетной обороны IRIS-T. Об этом перед встречей в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил журналистам глава Минобороны Германии Борис Писториус.

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"В течение следующих месяцев. Но это зависит в том числе от логистических возможностей оборонной индустрии", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о сроках поставки.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.

11 октября 2022 г. Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

18 октября в ВСУ заявили, что IRIS-T уже встала на боевое дежурство в Украине и показала первые результаты.

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня в Брюсселе заявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. США и Польша также предоставят танки в дополнение к уже полученным Украиной.

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Вадим Ребрина

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