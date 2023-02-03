Германия просит Швецию передать Украине пусковые установки для IRIS-T и ракеты – Bloomberg

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, согласно которому Стокгольм поставит Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить Украине пусковые установки для противоракетной системы, совместимые с IRIS-T.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, обсуждается также поставка боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных в Киев.

Как отмечается, Германия придерживается своего плана по отправке Украине еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре 2022-го.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в своей Robotsystem 98, запуская их с бронированных гусеничных машин собственного производства.

В ноябре правительство Швеции объявило, что поставит Украине систему ПВО, не уточнив ее тип.

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

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Наталія Медведєва

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