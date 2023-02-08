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Новую версию Leopard 2 вряд ли поставят много стран – министр обороны Германии

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 06:41
Новую версию Leopard 2 вряд ли поставят много стран – министр обороны Германии - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран. Об этом в интервью ZDF заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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"Что касается 2A6, то не похоже, что здесь будут задействовано многие. Германия является крупнейшим донором на сегодняшний день, предоставив 14 танков 2A6 Leopard", – сказал он.

По словам Писториуса, Берлин ведет переговоры еще с двумя-тремя странами – и это может привести к большему, но пока еще не готово для принятия решения. С более старой (но распространенной) версией 2А4 – другая ситуация.

"Есть надежда, что с 2А4 и 2А6 мы получим один или два батальона (около 30-60 штук. – Ред.). Но на данный момент это зависит уже не от Германии, а от других партнеров, выразивших готовность помочь еще до конференции в Рамштайне. И это то, что мы должны сделать сейчас", – добавил он.

СПРАВКА. До версии 2А6 Leopard модернизируются с 2001 года. Этот танк имеет усиленное бронирование башни, улучшенный удлиненный ствол, дополнительную противоминную защиту. Есть и еще более новые и усовершенствованные версии 2А7+.

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Марко Сировой
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Германия танки Leopard борис писториус 2a6
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