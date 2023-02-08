Новую версию Leopard 2 вряд ли поставят много стран – министр обороны Германии

Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран. Об этом в интервью ZDF заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что касается 2A6, то не похоже, что здесь будут задействовано многие. Германия является крупнейшим донором на сегодняшний день, предоставив 14 танков 2A6 Leopard", – сказал он.

По словам Писториуса, Берлин ведет переговоры еще с двумя-тремя странами – и это может привести к большему, но пока еще не готово для принятия решения. С более старой (но распространенной) версией 2А4 – другая ситуация.

"Есть надежда, что с 2А4 и 2А6 мы получим один или два батальона (около 30-60 штук. – Ред.). Но на данный момент это зависит уже не от Германии, а от других партнеров, выразивших готовность помочь еще до конференции в Рамштайне. И это то, что мы должны сделать сейчас", – добавил он.

СПРАВКА. До версии 2А6 Leopard модернизируются с 2001 года. Этот танк имеет усиленное бронирование башни, улучшенный удлиненный ствол, дополнительную противоминную защиту. Есть и еще более новые и усовершенствованные версии 2А7+.

7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

Читайте также: Министр обороны Германии: Мир без Путина был бы лучше

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.