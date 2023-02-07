Писториус: Мир без Путина был бы лучше

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

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Главу Минобороны Германии спросили, каким был бы возможный мир без Путина.

"Без колебаний и без компромиссов – мир без Путина был бы лучше", – цитирует Bild Писториуса.

Немецкий министр обороны отметил, что его не особо пугают угрозы России ударить по объектам Германии, которые прозвучали на телевидении страны-террориста.

"Меня это не особо пугает. Одно – это то, что происходит внутри, а другое – это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", – сказал Писториус.

7 февраля Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.

Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.

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Наталія Медведєва

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