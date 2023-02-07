Писториус: Мир без Путина был бы лучше
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.
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Главу Минобороны Германии спросили, каким был бы возможный мир без Путина.
"Без колебаний и без компромиссов – мир без Путина был бы лучше", – цитирует Bild Писториуса.
Немецкий министр обороны отметил, что его не особо пугают угрозы России ударить по объектам Германии, которые прозвучали на телевидении страны-террориста.
"Меня это не особо пугает. Одно – это то, что происходит внутри, а другое – это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", – сказал Писториус.
- 7 февраля Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.
- Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.
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