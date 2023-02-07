UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Писториус: Мир без Путина был бы лучше

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 22:23
Писториус: Мир без Путина был бы лучше - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главу Минобороны Германии спросили, каким был бы возможный мир без Путина.

"Без колебаний и без компромиссов – мир без Путина был бы лучше", – цитирует Bild Писториуса.

Немецкий министр обороны отметил, что его не особо пугают угрозы России ударить по объектам Германии, которые прозвучали на телевидении страны-террориста.

"Меня это не особо пугает. Одно – это то, что происходит внутри, а другое – это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", – сказал Писториус.

  • 7 февраля Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.
  • Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.

Читайте также: Резников встретился с Писториусом, обещает много позитивных новостей – итоги встречи

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин борис писториус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 