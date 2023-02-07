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Глава Минобороны ФРГ приехал в Киев и привез первый Leopard 2, пока игрушечный – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 18:22
Глава Минобороны ФРГ приехал в Киев и привез первый Leopard 2, пока игрушечный – фото - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

В Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Он передал главе Минобороны Алексею Резникову игрушечную модель танка Leopard 2. Об этом Резников сообщил в Twitter и опубликовал соответствующее фото.

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Глава Минобороны ФРГ приехал в Киев и привез первый Leopard 2, пока игрушечный – фото

"BREAKING: В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", – написал Резников.

Наталія Медведєва
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Алексей Резников танк борис писториус
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