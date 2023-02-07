Глава Минобороны ФРГ приехал в Киев и привез первый Leopard 2, пока игрушечный – фото

В Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Он передал главе Минобороны Алексею Резникову игрушечную модель танка Leopard 2. Об этом Резников сообщил в Twitter и опубликовал соответствующее фото.

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"BREAKING: В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", – написал Резников.

Наталія Медведєва

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