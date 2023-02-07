Глава Минобороны ФРГ приехал в Киев и привез первый Leopard 2, пока игрушечный – фото
07.02.2023, 18:22
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)
В Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Он передал главе Минобороны Алексею Резникову игрушечную модель танка Leopard 2. Об этом Резников сообщил в Twitter и опубликовал соответствующее фото.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"BREAKING: В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", – написал Резников.
- 25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.
- По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
- 3 февраля немецкое правительство одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1, но деталей не разглашало.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии