Шольц: Германия передаст Украине новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие недели. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, цитирует его Spiegel.

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По его словам, Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Украине.

Он отметил, что в ближайшие недели Вооруженные Силы Украины получат новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T, также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами.

Шольц также обратился к критикам поставок вооружений, заявив, что его правительство никогда не принимает решение о военной помощи легкомысленно.

Глава правительства Германии пообещал развивать Бундесвер и положить конец пренебрежительному отношению к вооруженным силам.

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Дмитро Гриниченко

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