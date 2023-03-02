Шольц: Германия передаст Украине новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие недели. Об этом он сообщил во время выступления в Бундестаге, цитирует его Spiegel.
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По его словам, Германия продолжит стабильно оказывать военную помощь Украине.
Он отметил, что в ближайшие недели Вооруженные Силы Украины получат новые ЗСУ Gepard и систему IRIS-T, также ФРГ ведет работу по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами.
Шольц также обратился к критикам поставок вооружений, заявив, что его правительство никогда не принимает решение о военной помощи легкомысленно.
Глава правительства Германии пообещал развивать Бундесвер и положить конец пренебрежительному отношению к вооруженным силам.
- 7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Глава Минобороны ФРГ обещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.
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