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Лидер партии Шольца: Для Украины важно, чтобы оружие производилось в Европе и шло на фронт

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 13:49
Лидер партии Шольца: Для Украины важно, чтобы оружие производилось в Европе и шло на фронт - Фото
Ларс Клингбейл (Фото: EPA)

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл заявил, что для Украины важно, чтобы вооружения производились в Европе и поставлялись на фронт. Об этом он сообщил в интервью Bild.

По его словам, для Украины очень важно, чтобы вооружения быстро производились в Европе и поставлялись на фронт.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что Украина будет получать поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается.

"Это правильный путь, СДПГ четко его придерживается", — сказал политик.

Клингбейл подчеркнул, что украинское руководство должно решать, в какой момент могут начаться переговоры с Россией, но сегодня речь идет о военном укреплении Украины. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц Ларс Клингбейл
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