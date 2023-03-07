Лидер партии Шольца: Для Украины важно, чтобы оружие производилось в Европе и шло на фронт

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл заявил, что для Украины важно, чтобы вооружения производились в Европе и поставлялись на фронт. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, для Украины очень важно, чтобы вооружения быстро производились в Европе и поставлялись на фронт.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что Украина будет получать поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается.

"Это правильный путь, СДПГ четко его придерживается", — сказал политик.

Клингбейл подчеркнул, что украинское руководство должно решать, в какой момент могут начаться переговоры с Россией, но сегодня речь идет о военном укреплении Украины.

7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.

В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.

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Дмитро Гриниченко

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