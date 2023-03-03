Шольц "без фанфар" поехал к Байдену за снарядами для ВСУ и другим – Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 3 марта встретятся в Белом доме и обсудят сотрудничество по увеличению производства снарядов для украинских бойцов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание пишет, что в то время как США и Германия уже согласились направить в Украину боевые танки и ЗРК Patriot в начале этого года, войска Сил обороны "все еще ждут большую часть этого оборудования и сталкиваются с нехваткой основных артиллерийских снарядов".

Зеленские и союзники все чаще заявляют о нехватке боеприпасов для фронта, и Шольц пытается обеспечить поставки из других стран, включая Бразилию и Катар, "но без особого успеха", пишет издание.

Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс, заявил немецкий чиновник.

Одним из возможных решений может быть перенос части производства в США, где больше мощностей. По мнению Шольца, это позволит Украине побыстрее получить необходимые снаряды.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что, вероятно, Шольц и Байден обсудят последние разговоры с президентом Владимиром Зеленским, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и отношения с Китаем.

"Что бы ни случилось, это не вызовет фанфар. Шольц едет в Вашингтон без обычной пресс-делегации, и после встречи пресс-конференция не запланирована. Представитель правительства Германии сказал, что в этот раз два лидера хотят сохранить конфиденциальность своего обсуждения", – подчеркнули в статье.

7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.

2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.

В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.

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Мілана Головань

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