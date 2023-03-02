Шольц ответил тем, кто в Германии призывает перестать помогать Украине оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо знает, что ждет украинцев под российской оккупацией, потому официальный Берлин и союзники не откажутся от поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Об этом он заявил в Бундестаге, пишет Zeit, реагируя на соответствующие призывы пророссийских граждан и тех, кто просто "за мир", даже если этот "мир" означает уничтожение Украины.

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"Вы не создадите мир, если будете кричать: "Никогда больше войны!" здесь, в Берлине, и при этом требовать, чтобы все поставки оружия в Украину были прекращены. Потому что мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией", – сказал канцлер, посетивший в прошлом году деоккупированные пригороды Киева.

По его словам, капитуляция Украины будет означать события в Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе, "где солдаты Путина принесли непостижимые страдания гражданскому населению Украины и совершили самые страшные военные преступления", в масштабах всей страны.

"Не может быть такого понятия, как продиктованный мир, не может и не будет мирного соглашения над головами украинцев", – заверил Шольц.

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Євген Пилипенко

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