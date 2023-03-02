UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц ответил тем, кто в Германии призывает перестать помогать Украине оружием

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 15:31
Шольц ответил тем, кто в Германии призывает перестать помогать Украине оружием - Фото
Олаф Шольц в Бундестаге (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо знает, что ждет украинцев под российской оккупацией, потому официальный Берлин и союзники не откажутся от поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Об этом он заявил в Бундестаге, пишет Zeit, реагируя на соответствующие призывы пророссийских граждан и тех, кто просто "за мир", даже если этот "мир" означает уничтожение Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вы не создадите мир, если будете кричать: "Никогда больше войны!" здесь, в Берлине, и при этом требовать, чтобы все поставки оружия в Украину были прекращены. Потому что мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией", – сказал канцлер, посетивший в прошлом году деоккупированные пригороды Киева.

По его словам, капитуляция Украины будет означать события в Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе, "где солдаты Путина принесли непостижимые страдания гражданскому населению Украины и совершили самые страшные военные преступления", в масштабах всей страны.

"Не может быть такого понятия, как продиктованный мир, не может и не будет мирного соглашения над головами украинцев", – заверил Шольц.

Читайте также: В Германии обращение – Шольца призвали бросить Украину. Кулеба ответил "наркоманам"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война лобби кремля военная помощь умиротворение олаф шольц путинферштеер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 