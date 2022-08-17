UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Саксонии "не рассчитывает на военную победу" Украины и союзников над Россией

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:49
Глава Саксонии
Михаэль Кречмер (фото - ЕРА)

Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер, один из "друзей Путина" в Германии, заявил, что он "не рассчитывает на военную победу" Украины в отечественной войне украинцев против российских оккупантов. Депутата Христианско-демократического союза, от которого открестились в партии из-за его позиции, цитирует Sueddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я не рассчитываю на военную победу, это не мой путь", — сказал он.

Немецкий политик заявил, что Германия вместо военной помощи ВСУ должна выступать посредником "вместе с США, Европейским Союзом и Китаем".

Кречмер добавил, что войну "надо как можно быстрее остановить путем переговоров". На вопрос оппонента по дебатам на ток-шоу, как именно он видит остановку войны и начало переговоров, если это невозможно из-за позиций сторон, депутат не ответил.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, бывшим министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг (лоббистка Путина) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

По словам ратующего за сотрудничество с Россией политика восточной Германии, ему "всегда было ясно, что на эту страну нельзя влиять извне". Во время эфира он апеллировал к аудитории: "Чего не хватает, дамы и господа, чтобы и мы стали участником войны? Не хватает только того, чтобы там дислоцировались немецкие солдаты".

  • Ранее Кречмер выступил за "быструю заморозку" войны, которую он называет "украинским конфликтом", и за продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.

Читайте также: Шольц о "медленной" помощи Украине: Это неверно, я порвал с многолетней позицией Германии

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война переговоры хдс лобби кремля саксония Михаэль Кречмер путинферштеер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 