Глава Саксонии "не рассчитывает на военную победу" Украины и союзников над Россией
Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер, один из "друзей Путина" в Германии, заявил, что он "не рассчитывает на военную победу" Украины в отечественной войне украинцев против российских оккупантов. Депутата Христианско-демократического союза, от которого открестились в партии из-за его позиции, цитирует Sueddeutsche Zeitung.
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"Я не рассчитываю на военную победу, это не мой путь", — сказал он.
Немецкий политик заявил, что Германия вместо военной помощи ВСУ должна выступать посредником "вместе с США, Европейским Союзом и Китаем".
Кречмер добавил, что войну "надо как можно быстрее остановить путем переговоров". На вопрос оппонента по дебатам на ток-шоу, как именно он видит остановку войны и начало переговоров, если это невозможно из-за позиций сторон, депутат не ответил.
По словам ратующего за сотрудничество с Россией политика восточной Германии, ему "всегда было ясно, что на эту страну нельзя влиять извне". Во время эфира он апеллировал к аудитории: "Чего не хватает, дамы и господа, чтобы и мы стали участником войны? Не хватает только того, чтобы там дислоцировались немецкие солдаты".
- Ранее Кречмер выступил за "быструю заморозку" войны, которую он называет "украинским конфликтом", и за продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.
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