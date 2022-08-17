Премьер земли Саксония Михаэль Кречмер, один из "друзей Путина" в Германии, заявил, что он "не рассчитывает на военную победу" Украины в отечественной войне украинцев против российских оккупантов. Депутата Христианско-демократического союза, от которого открестились в партии из-за его позиции, цитирует Sueddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я не рассчитываю на военную победу, это не мой путь", — сказал он.

Немецкий политик заявил, что Германия вместо военной помощи ВСУ должна выступать посредником "вместе с США, Европейским Союзом и Китаем".

Кречмер добавил, что войну "надо как можно быстрее остановить путем переговоров". На вопрос оппонента по дебатам на ток-шоу, как именно он видит остановку войны и начало переговоров, если это невозможно из-за позиций сторон, депутат не ответил.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, бывшим министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( . Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, бывшим министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( лоббистка Путина ) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

По словам ратующего за сотрудничество с Россией политика восточной Германии, ему "всегда было ясно, что на эту страну нельзя влиять извне". Во время эфира он апеллировал к аудитории: "Чего не хватает, дамы и господа, чтобы и мы стали участником войны? Не хватает только того, чтобы там дислоцировались немецкие солдаты".

Ранее Кречмер выступил за "быструю заморозку" войны, которую он называет "украинским конфликтом", и за продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.

Читайте также: Шольц о "медленной" помощи Украине: Это неверно, я порвал с многолетней позицией Германии

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.