UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Партия главы Саксонии открестилась от его предложения заморозить войну: Это не мнение ХДС

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 19:28
Партия главы Саксонии открестилась от его предложения заморозить войну: Это не мнение ХДС - Фото
Міхаель Кречмер (Фото - EPA)

Заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, предложившего заморозить полномасштабную войну России против Украины, противоречит позиции партии, которую он представляет. Об этом сказал лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В наших рядах есть премьер-министр, который смотрит на вещи с точки зрения Саксонии, но это не мнение ХДС", – цитирует Мерца T-online.de.

По словам политика, в ХДС существуют дискуссии по этой теме, но на общую политику партии они не влияют.

"Он [Кречмер] не единственный, и все остальные премьер-министры Восточной Германии имеют другие мнения, и ХДС тоже", — заявил Мерц.

Саксония – восточная федеральная земля Германии, когда-то была частью Германской Демократической Республики. Но Мерц заверил, что в вопросе санкций раскола Германии на восток и запад нет.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Герлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг (лоббистка Путина) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия хдс Михаэль Кречмер Фридрих Мерц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 