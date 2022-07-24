Партия главы Саксонии открестилась от его предложения заморозить войну: Это не мнение ХДС
Заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, предложившего заморозить полномасштабную войну России против Украины, противоречит позиции партии, которую он представляет. Об этом сказал лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF.
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"В наших рядах есть премьер-министр, который смотрит на вещи с точки зрения Саксонии, но это не мнение ХДС", – цитирует Мерца T-online.de.
По словам политика, в ХДС существуют дискуссии по этой теме, но на общую политику партии они не влияют.
"Он [Кречмер] не единственный, и все остальные премьер-министры Восточной Германии имеют другие мнения, и ХДС тоже", — заявил Мерц.
Саксония – восточная федеральная земля Германии, когда-то была частью Германской Демократической Республики. Но Мерц заверил, что в вопросе санкций раскола Германии на восток и запад нет.
- Ранее на этой неделе Кречмер выступил за "быструю заморозку" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.
- Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ предложил Кречмеру "засунуть голову в морозилку для замораживания фантазий".
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