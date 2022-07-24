Заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, предложившего заморозить полномасштабную войну России против Украины, противоречит позиции партии, которую он представляет. Об этом сказал лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF.

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"В наших рядах есть премьер-министр, который смотрит на вещи с точки зрения Саксонии, но это не мнение ХДС", – цитирует Мерца T-online.de.

По словам политика, в ХДС существуют дискуссии по этой теме, но на общую политику партии они не влияют.

"Он [Кречмер] не единственный, и все остальные премьер-министры Восточной Германии имеют другие мнения, и ХДС тоже", — заявил Мерц.

Саксония – восточная федеральная земля Германии, когда-то была частью Германской Демократической Республики. Но Мерц заверил, что в вопросе санкций раскола Германии на восток и запад нет.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Герлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( . Кречмер – 47-летний уроженец Герлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, прошлым министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьером земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( лоббистка Путина ) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

Ранее на этой неделе Кречмер выступил за "быструю заморозку" полномасштабной войны России против Украины, которую он называет "украинским конфликтом", и продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ предложил Кречмеру "засунуть голову в морозилку для замораживания фантазий".

Андрей Водяный

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