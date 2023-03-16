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Эстония отправляет в Украину снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 17:05
Эстония отправляет в Украину снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений - Фото
Фото: Минобороны Эстонии

Сегодня, 16 марта, правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз состоит, в том числе, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений. Об этом сообщает Минобороны Эстонии.

"Вчера вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате Рамштайна, и понятно, что дополнительное время для поддержки Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским союзом миллиона артиллерийских снарядов, но мы также должны продолжать с более мелкими, целенаправленными пакетами помощи. Отсюда наше сегодняшнее решение направить этот пакет помощи, как продолжение предыдущего – оснащение спецподразделений и снайперов", – сказал Певкур.

Новый пакет помощи от Эстонии включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Кроме того, передается медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро. 

В целом Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП.

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Наталія Медведєва
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