Эстония отправляет в Украину снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений

Сегодня, 16 марта, правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз состоит, в том числе, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений. Об этом сообщает Минобороны Эстонии.

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"Вчера вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате Рамштайна, и понятно, что дополнительное время для поддержки Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским союзом миллиона артиллерийских снарядов, но мы также должны продолжать с более мелкими, целенаправленными пакетами помощи. Отсюда наше сегодняшнее решение направить этот пакет помощи, как продолжение предыдущего – оснащение спецподразделений и снайперов", – сказал Певкур.

Новый пакет помощи от Эстонии включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Кроме того, передается медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

В целом Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП.

9 марта Финляндии разрешила Эстонии реэкспортировать в Украину 122-мм гаубицы и снаряды к ним.

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Наталія Медведєва

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