Финляндия разрешила Эстонии реэкспортировать в Украину 122-мм гаубицы и снаряды к ним

Правительство Финляндии предоставило Эстонии разрешение на реэкспорт в Украину своей советской техники и боеприпасов для нее. Об этом говорится в экспортной лицензии Министерства обороны Финляндии.

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Речь идет о реэкспорте в Украину советских гаубиц D-30 калибра 122 мм и боеприпасов к ним. Сколько именно орудий и снарядов получит Украина, не разглашается по требованию Эстонии.

19 января 2023 года Эстония объявила о рекордном пакете военной помощи Украине, в который должны были войти десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и свыше 1000 выстрелов.

23 января посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что Эстония отдает все свои гаубицы, чтобы создать прецедент "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

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Мілана Головань

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