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Премьер Эстонии предложила поставлять Украине оружие, как вакцины во время пандемии COVID

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 12:17
Премьер Эстонии предложила поставлять Украине оружие, как вакцины во время пандемии COVID - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила использовать механизм распространения вакцин во время пандемии COVID-19 для ускорения поставок оружия в Украину. Об этом Каллас сказала журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает Euronews.

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Каллас заявила, что очень важно ускорить прибытие военной помощи в Украину.

По ее мнению, необходимо дать четкий сигнал европейской оборонной промышленности, чтобы она производила больше.

"И я подумала, что, возможно, мы могли бы использовать аналогичный механизм, как мы сделали с вакцинами (COVID-19), чтобы европейские страны предоставили средства, Европейская комиссия закупила, а затем военная помощь была бы отправлена прямо в Украину", – добавила она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что с каждой задержкой, с каждым колебанием в поставках военной помощи Украине цена победы над Россией растет – необходимо, чтобы помощь поступила через месяцы, а не через годы.

Каллас сказала, что Эстония не сможет поставить Украине истребители, потому что у нее их нет.

"Если бы у нас были истребители, мы все отдали бы Украине", – сказала премьер Эстонии.

Она призвала европейские страны сделать все, что они могут.

"Если бы мы отдали все, что мы даем сейчас, уже в январе, думаю, результат был бы другим", – сказала Каллас.

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Наталія Медведєва
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самолет эстония военная помощь Кая Каллас
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