Премьер Эстонии предложила поставлять Украине оружие, как вакцины во время пандемии COVID
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила использовать механизм распространения вакцин во время пандемии COVID-19 для ускорения поставок оружия в Украину. Об этом Каллас сказала журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает Euronews.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Каллас заявила, что очень важно ускорить прибытие военной помощи в Украину.
По ее мнению, необходимо дать четкий сигнал европейской оборонной промышленности, чтобы она производила больше.
"И я подумала, что, возможно, мы могли бы использовать аналогичный механизм, как мы сделали с вакцинами (COVID-19), чтобы европейские страны предоставили средства, Европейская комиссия закупила, а затем военная помощь была бы отправлена прямо в Украину", – добавила она.
Премьер Эстонии подчеркнула, что с каждой задержкой, с каждым колебанием в поставках военной помощи Украине цена победы над Россией растет – необходимо, чтобы помощь поступила через месяцы, а не через годы.
Каллас сказала, что Эстония не сможет поставить Украине истребители, потому что у нее их нет.
"Если бы у нас были истребители, мы все отдали бы Украине", – сказала премьер Эстонии.
Она призвала европейские страны сделать все, что они могут.
"Если бы мы отдали все, что мы даем сейчас, уже в январе, думаю, результат был бы другим", – сказала Каллас.
- 25 января Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца.
- Джонсон призывает дать Украине истребители: "Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас".
- 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину.
Смотрите также: Зеленский подарил британскому парламенту шлем летчика: Свобода есть, дайте крылья – видео
Комментарии