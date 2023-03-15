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Кулеба: Артснаряды – однозначный приоритет. Разными путями достаем их и из третьих стран

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15.03.2023, 23:22
Кулеба: Артснаряды – однозначный приоритет. Разными путями достаем их и из третьих стран - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Главным приоритетом для Украины в вопросе военной помощи от союзников сейчас является увеличение поставок артиллерийских снарядов, и Украина "достает" их из разных стран – даже не входящих в антикремлевскую коалицию. Об этом, комментируя результаты 10-го заседания в формате "Рамшайн", сказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Артиллерийские снаряды – однозначно четкий приоритет ввиду ряда именно политических факторов", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас нужно, чтобы страны, у которых есть снаряды, передавали их Украине, а также чтобы они способствовали производству дополнительных боеприпасов.

"И есть еще, скажем так, третьи страны, то есть они официально не входят в коалицию в поддержку Украины, но разными путями мы из них тоже достаем снаряды, которые нам нужны", – сказал Кулеба.

Он добавил, что приоритетов на самом деле есть много, но сейчас украинские дипломаты делают все, чтобы Силы обороны имели на фронте достаточное количество снарядов, чтобы бить врага.

  • Сегодня Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине на $141 млн с ракетами для ПВО и пулеметами.
  • Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
  • Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.
  • Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.

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Оксана Житнюк
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