Кулеба: Артснаряды – однозначный приоритет. Разными путями достаем их и из третьих стран

Главным приоритетом для Украины в вопросе военной помощи от союзников сейчас является увеличение поставок артиллерийских снарядов, и Украина "достает" их из разных стран – даже не входящих в антикремлевскую коалицию. Об этом, комментируя результаты 10-го заседания в формате "Рамшайн", сказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Артиллерийские снаряды – однозначно четкий приоритет ввиду ряда именно политических факторов", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас нужно, чтобы страны, у которых есть снаряды, передавали их Украине, а также чтобы они способствовали производству дополнительных боеприпасов.

"И есть еще, скажем так, третьи страны, то есть они официально не входят в коалицию в поддержку Украины, но разными путями мы из них тоже достаем снаряды, которые нам нужны", – сказал Кулеба.

Он добавил, что приоритетов на самом деле есть много, но сейчас украинские дипломаты делают все, чтобы Силы обороны имели на фронте достаточное количество снарядов, чтобы бить врага.

Сегодня Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине на $141 млн с ракетами для ПВО и пулеметами.

Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.

Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.

Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.

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Оксана Житнюк

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