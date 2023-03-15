150 танков для ВСУ от девяти стран: глава Пентагона объявил, что танковая коалиция растет

В настоящее время уже девять стран обязались предоставить Украине более 150 танков Leopard. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии десятой встречи в формате "Рамштайн", которая сегодня проходит в онлайн-формате.

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"Коалиция стран, передающих Украине танки Leopard, продолжает расширяться. И девять стран в настоящее время обязались поставить более 150 танков Leopard", – сказал Остин.

Он отметил, что в свете жестоких бомбардировок России число стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны, тоже продолжает увеличиваться.

Глава Пентагона напомнил, что Италия и Франция обязались передать Украине системы SAMP/T; США, Германия и Нидерланды – Patriot; Канада и Германия – NASAMS и IRIS-T.

В антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.

Сегодняшнее заседание "Рамштайна" началось с сообщения Остина о дроне США, который Россия сбила над Черным морем. В Раде считают, что этот инцидент может добавить союзникам решительности в оказании военной помощи Украине.

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Оксана Житнюк

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