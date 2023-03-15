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150 танков для ВСУ от девяти стран: глава Пентагона объявил, что танковая коалиция растет

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 16:52
150 танков для ВСУ от девяти стран: глава Пентагона объявил, что танковая коалиция растет - Фото
Немецкий танк Leopard 2 (фото - EPA)

В настоящее время уже девять стран обязались предоставить Украине более 150 танков Leopard. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии десятой встречи в формате "Рамштайн", которая сегодня проходит в онлайн-формате.

"Коалиция стран, передающих Украине танки Leopard, продолжает расширяться. И девять стран в настоящее время обязались поставить более 150 танков Leopard", – сказал Остин.

Он отметил, что в свете жестоких бомбардировок России число стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны, тоже продолжает увеличиваться. 

Глава Пентагона напомнил, что Италия и Франция обязались передать Украине системы SAMP/T; США, Германия и Нидерланды – Patriot; Канада и Германия – NASAMS и IRIS-T.

  • В антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.
  • Сегодняшнее заседание "Рамштайна" началось с сообщения Остина о дроне США, который Россия сбила над Черным морем. В Раде считают, что этот инцидент может добавить союзникам решительности в оказании военной помощи Украине.

Читайте также: Украинские танкисты завершили обучение на Leopard 2 в Испании

Оксана Житнюк
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танк рамштайн Leopard Ллойд Остин танковая коалиция
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